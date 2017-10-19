تعلن إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بوحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) عن مسابقة ( البنيان المرصوص ) في حفظ متون الأحاديث النبوية على مستوى الإدارة للعام الدراسي 1438/1439هـ وفكرة المسابقة قائمة على حفظ ثلاثين حديثاً في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة ونبذ الفرقة وحرمة سفك الدماء المعصومة ، تحقيقاً للفكر الآمن لجميع أفراد المجتمع التربوي .
وتستهدف المسابقة الطالبات السعوديات في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وموظفات المدارس والأقسام النسائية بإدارة التعليم كما تستهدف المسابقة مرحلة رياض الطفال بمحتوى يتناسب مع المرحلة العمرية لهذه الفئة .
وتهدف المسابقة إلى تعميق الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر وتحصين المجتمع التربوي و وقايته من الانحرافات الفكرية والأفكار المغلوطة وتعزيز روح الانتماء للجماعة ونبذ الفرقة وذلك بإكساب المجتمع التربوي حصانة من العلم الشرعي بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفتن وبيان حرمة الدماء المعصومة .
و وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) تهيب بقائدات المدارس ورئيسات الأقسام بإدارة التعليم الإعلان عن المسابقة في الأقسام و في المدارس من خلال الإذاعة الصباحية واللوحات الحائطية ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمدرسة ونشر الوعي بأهمية المسابقة وحث المستهدفات وتشجيعهم على المشاركة تحقيقاً لأهداف المسابقة .
ويمكن تحميل المحتوى العلمي للمسابقة لمرحلة رياض الأطفال من الرابط :
أو الباركود :
والمحتوى العلمي للمسابقة لجميع المراحل والأقسام على الرابط :
من الرابط : http://goo.gl/E7PYvR
أو الباركود :
الجدير بالذكر أن مواعيد المسابقة و تصفياتها على مستوى الإدارة جاءت على النحو التالي :
يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3 / 1439هـ : إجراء المسابقة على مستوى المدرسة للطالبات والموظفات لجميع المراحل .
يوم الأربعاء الموافق 4/ 3/ 1439هـ : رفع اسم الفائزة الأولى فقط من الطالبات والموظفات عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمسابقة و رفع استمارة تحكيم الفائزة إلى بريد مساعد رئيس وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) .
يوم الثلاثاء الموافق 24/ 3/ 1439هـ : إجراء المسابقة على مستوى إدارة التعليم لطالبات المرحلة الابتدائية
يوم الأربعاء الموافق 25/ 3/ 1439هـ : إجراء المسابقة على مستوى إدارة التعليم لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية .
يوم الخميس الموافق 26/3/1439هـ : إجراء المسابقة على مستوى إدارة التعليم لموظفات المدارس والأقسام النسائية و لطلاب وطالبات رياض الأطفال
وستنفذ تصفيات المسابقة على مستوى الإدارة بمشيئة الله بمقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج سائلين الله التوفيق للجميع .
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