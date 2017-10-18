تحقق إدارة التعليم بالمدينة المنورة في شكوى رسمية تقدم بها ولي أمر، يتهم فيها معلما بالاعتداء بالضرب على ابنه بسبب خلافه مع ابن المعلم، حيث يدرسان معا في نفس المدرسة .
وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم المدينة، عمر برناوي، أن الإدارة تلقت الشكوى، وشكّلت فريقا للوقوف على هذه الحادثة، وإعداد تقرير مفصل عنها، ورفعها إلى المدير العام لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام .
وأضاف برناوي أن هذا التصرف، إن ثبت حدوثه، فهو مرفوض وغير تربوي، وأن الإدارة ستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة حياله، فضلا عن أن الضرب والعقاب البدني بكافة أشكاله ممنوع في المدارس. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج