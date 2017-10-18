أكدت هيئة الحياة الفطرية اليوم (الأربعاء) أن مخالفا قام بإطلاق نار كثيف على دورية مراقبة يستقلها موظفو حماية في محمية الوعول.
وأوضحت أن إطلاق النار حدث خلال تأدية الموظفين عملهم الرسمي مستقلين دورية المراقبة، ما أدى إلى عطبها، ناشرةً صورة لها.
وتقع محمية الوعول جنوب الرياض، وتحديدا في محافظة حوطة بني تميم، وتتعرض دائما إلى اقتحام مخربين يحاولون الصيد فيها، كما تعرض موظفان خلال أغسطس الماضي إلى الطعن على أيدي مخالفين. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج