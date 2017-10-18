شدّد أمير منطقة مكة بالنيابة، الأمير عبد الله بن بندر، اليوم (الأربعاء)، خلال تدشينه برنامج توطين الوظائف بالمنطقة، على ضرورة اقتصار العمل في سيارات الأجرة داخل العاصمة المقدسة على السعوديين، خصوصًا في أوقات المواسم.
واطّلع الأمير خلال حضوره على أهداف البرنامج التي تشمل توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء المنطقة.
ويعمل برنامج التوطين الذي قام بعرضه نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية على إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية حسب ممكنات كل منطقة.
ويضم فريق عمل البرنامج لجنة إشرافية لتحديد الأولويات ووضع الخطط واعتماد برامج التوطين والإشراف على تنفيذ القرارات، وأخرى تنفيذية تعمل على تنفيذ خطة التفتيش والقيام بجولات ميدانية وتحرير ضبطيات المخالفات، ومتابعة تنفيذ برامج التوطين بالمنطقة. وفق”أخبار24″.
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