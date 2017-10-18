صرح مدير إدارة المواصفات بالهيئة العامة للغذاء والدواء مشعل المطيري، اليوم (الأربعاء) للجمعية العامة للمستهلك بأن 78% من الوفيات في السعودية، ناتج من الأمراض غير السارية، وهي الأمراض غير المعدية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب، والتي قد تسببها زيادة السعرات الحرارية والدهون وغيرها من مكونات الاطعمة.
وأضاف أن الهيئة أوصت المطاعم والمقاهي بوضع السعرات الحرارية وتوضيحها للمستهلك، وذلك لزيادة نسبة الإقبال عليها.
وأوصى المطيري المستهلك بقراءة القيم الغذائية والسعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة؛ لأنها قد تحتوي على سعرات مرتفعة.
كما أكد إلزام وضع السعرات الحرارية في المطاعم والمقاهي بحلول نهاية عام ٢٠١٨م، ناصحا المستهلك بقراءة القيمة التغذوية للمنتج؛ لأنها تساعده على اختيار الغذاء المناسب له، حيث أثبتت الدراسات والتجارب أن المطاعم والمقاهي تسعى لخفض السعرات الحرارية؛ لجذب المستهلك. وفق”أخبار24″.
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