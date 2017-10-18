استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض اليوم أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، وجمعا من المواطنين.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة. وفق”أخبار24″.
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