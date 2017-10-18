تصدى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لأكاذيب وفد الاحتلال “الإسرائيلي” في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ137 المنعقدة في سانت بيترسبرغ بروسيا.
ووجّه الغانم هجوما حادا على وفد الاحتلال على خلفية موضوع البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون “الإسرائيلية”، وطالبه بحمل حقائبه والخروج من القاعة بعد رؤية ردود أفعال برلمانات العالم على ممارسات الاحتلال.
وأضاف الغانم موجها حديثه لممثل الاحتلال: “أقول للمحتل الغاصب، إن لم تستح فافعل ما شئت.. اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة .. يا محتل يا قتلة الأطفال”.
وضجّت القاعة بالتصفيق تحية لكلمة رئيس مجلس الأمة التي فضح فيها انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأظهرت مقاطع مصورة أيضا اعتراض الوفد البرلماني الكويتي على أكاذيب ممثلي الاحتلال في كلمتهم عبر الطرق على المقاعد. وفق”أخبار24″.
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