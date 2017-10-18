وصلت أول رحلة جوية من المملكة إلى جمهورية العراق بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد انقطاع استمر 27 عاماً.
وأظهر مقطع فيديو وعدة صور، طائرة تابعة لطيران ناس وهي تحط في أرض المطار، وسط ترحيب بها من العاملين في المطار وذلك بإطلاق خراطيم المياه حولها، باعتبار هذه أول رحلة لطيران ناس إلى هناك.
يذكر أن الخطوط السعودية قد أعلنت مؤخراً أنه سيتم تسيير رحلات مباشرة بين المملكة والعراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت قد وُقعت قبل أيام مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني وسلطة الطيران المدني العراقية في إطار التعاون المشترك بين العراق والمملكة؛ لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين وتقديم الخدمات الأرضية كافة لطائرات البلدين.
بعد انقطاع أكثر من 27 سنة
ترحيب مطار بغداد الدولي لأولى رحلاتنا من #الرياض إلى #بغداد 🇸🇦❤🇮🇶#طيران_ناسpic.twitter.com/2pdSP7SmBN
— flynas طيران ناس (@flynas) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
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