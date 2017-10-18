كشفت مملكة البحرين عن تفاصيل جديدة تؤكد تورط إيران في دعم الإرهاب، وتدريب عناصر إرهابية وتقديم الدعم لهم لاستهداف البلاد.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، إن لديها أدلة مادية على ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدريب الإرهابيين من خلال معسكرات على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة، كما أنها ما زالت تأوي أكثر من 160 من العناصر المسقطة جنسيتهم، والصادرة بحقهم أحكام في قضايا إرهابية.
وأشارت الوزارة إلى اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم، الذين أكدوا تلقيهم تدريبات في معسكرات تتبع الحرس الثوري، لافتة إلى أن حجم المضبوطات من المواد المتفجرة، التي ثبت أن مصدرها إيران، تجاوز 24 كيلو جرام من المواد شديدة الانفجار.
وأوضحت أنه تم رصد 254 تصريحا وتدخلا عدائيا من إيران ضد دولة البحرين. وفق”أخبار24″.
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