قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي إنه من الممكن تعيين النساء في المملكة في مناصب قيادية بالهيئة كمساعدات للرئيس خلال وقت قريب.
وأوضح التميمي خلال لقائه منسوبي الهيئة، أن الهيئة من الجهات التي مكنت المرأة من العمل في القطاع حتى أثبتت تميزها، وأصبح لها دور رئيس في إجراءات الترخيص لشركات الطيران أو العاملين فيها وغيرها.
وأشار إلى أنه أب لست بنات ويؤمن بقدرة المرأة على القيام بكثير من الأعمال التي يقوم بها الرجال في قطاع الطيران المدني، وعلى قدرتها في لعب دور بارز في صناعة مستقبل المملكة. وفق”أخبار24″.
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