أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني والمرافق الحكومية القائمة في المملكة، والإسهام في دعم إنشاء قطاع كفاءة الطاقة في المملكة.
وستقوم الشركة التي تم تأسيسها برأسمال يبلغ 1.9 مليار ريال، بتمويل وإدارة مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية والتي تمثل حوالي 70% من حجم المشاريع في هذا المجال، وستساهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء.
وستتيح الشركة بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، حيث تقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودي ما يصل إلى 42 مليار ريال أو ما يقارب 3 مليارات ريال سنوياً.وفق”أخبار24″.
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