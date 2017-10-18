فند المخلوع علي عبدالله صالح إشاعات الحوثيين حول حالته الصحية، بعد الظهور مع طاقم طبي داخل منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء لتكريمهم، وإجرائه لقاء تلفزيونيا.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”الوطن”، إن صحة صالح جيدة ومستقرة وليست كما يصفها الحوثيون متدهورة، مشيرة إلى أن العملية الجراحية أجريت لصالح في عينه، متهمة الحوثيين بتضخيم الأمور والكذب دون وجود أدلة.
وقالت المصادر، إن صالح رد على مطالبة الحوثيين من دولة الإمارات السماح لنجله أحمد بزيارة والده في صنعاء بعد أن أشاعوا تدهور حالته الصحية، باستقباله للفريق الروسي المعالج له، وتقديم شهادات تقدير وميداليات تذكارية له، كما أن قناة “اليمن اليوم” أجرت لقاء تلفزيونيا معه من داخل منزله.
من جانبه، وصف السكرتير الصحفي للمخلوع صالح، أحمد الصوفي، محمد الحوثي بالشيطان، لافتا إلى أنه لا يملك الحق أن يتحدث بضمير إنساني يتوخى المصلحة العامة، بينما هو وميليشياته تمارس جرائم ضد الإنسانية في اليمن.
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