ألقت شرطة منطقة الرياض ممثلة في مركز شرطة حي منفوحة بمدينة الرياض القبض على حدث من الجنسية السيراليونية وأودعته دار الملاحظة، لتورطه في سرقة منزل مواطن وجرائم أخرى مشابهة.
وبحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة منفوحة تلقى بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بتعرض منزله للسرقة من قبل مجهول يبدو أنه صغير الحجم، لأنه تمكن من دخول المنزل دون التسبب بأي تكسير.
وأضاف الناطق أن الشرطة درست المعلومات والتفاصيل الواردة للبلاغ، واتضح مطابقة أوصاف الجاني وأسلوبه مع أوصاف المتهم في بلاغي سرقة قيدت ضد مجهول في قضية سابقة، وأشارت التحريات والدلائل إلى تورط حدث من الجنسية السيراليونية في تلك البلاغات، فجرى ضبطه وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه، فأودع في دار الملاحظة، كما أشعرت النيابة العامة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج