أكد القائمون على برنامج “حساب المواطن” أنه لا توجد أي تطبيقات إلكترونية للبرنامج سواء على “آبل ستور” أو “جوجل بلاي”.
وأوضح حساب خدمة العملاء الخاص بالبرنامج أنه يمكن التعامل مع حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.
ويهدف برنامج “حساب المواطن” الذي بُدئ التسجيل فيه في فبراير الماضي، إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين، وتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، وتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وفق”أخبار24″.
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