نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم القبض على المدعو سفدار إقبال باتي خان “باكستاني الجنسية”، عند قيامه بتهريب كمية من مادة الهيروين المخدر داخل أحشائه.
وأضافت الوزارة أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وفق”أخبار24”.
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