قضت المحكمة الجزائية بجدة ببراءة منظمي مسابقة “أجمل كلب وأجمل قطة” التي أوقفتها المحافظة، من تهمة الإخلال بالآداب العامة والمساس بالقيم الدينية.
ونظرت المحكمة القضية على عدة جلسات، بعد توجيه المدعي العام للقائمين على المسابقة اتهامات بالإخلال بالآداب العامة وطالب بتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عليهم، وهو ما رأت المحكمة أنه لا ينطبق على تلك الحالة.
ورأت المحكمة أن ما قام به المتهمون من إعداد منشور عن المسابقة ونشره في “واتس اب” و”سناب شات” لا يعد خروجاً عن الآداب العامة والقيم الدينية، كما هو الحال في حالات الجرائم المحرّمة والعلاقات الجنسية وقضايا السُكر والقمار وغيرها، إضافة إلى أن المسابقة لم يتم تنفيذها.
ورفعت المحكمة حكم تبرأة المتهمين الثلاثة وإعادة المضبوطات إليهم، إلى محكمة الاستئناف التي أيّدته بدورها.
وكانت المسابقة قد تمّ الإعلان عنها العام الماضي، ضمن فعاليات مهرجان عيد الفطر “عيدنا عيدكم”، ورصد منظّمو تلك الفعالية جوائز للكلاب الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، لكن محافظة جدة أوقفتها. وفق”أخبار24”.
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