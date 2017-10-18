عبَّر أعضاء في مجلس الشورى عن استيائهم من قيام الصندوق السعودي للتنمية بمنح الصين قرضاً تمويلياً بـ112 مليون ريال باعتبارها دولة نامية.
وقال العضو الدكتور أحمد الغامدي في مداخلته خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، إن الصين ليست دولة نامية، بل هي ثاني أو ثالث أقوى اقتصاد في العالم، إضافة إلى أنها تعتبر من أكبر الدول التي تقدم مساعدات وقروضا ميسرة للدول النامية خاصة في إفريقيا.
فيما تساءل العضو الدكتور خالد العقيل خلال الجلسة بحسب “الحياة”، عن دور الصندوق في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعماله. وفق”أخبار24”.
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