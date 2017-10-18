أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مكة المكرمة بـ8 مواطنين في العقد الثاني من العمر، اقتحموا مستوصفاً خاصاً في حي الشرائع بمكة المكرمة، وعبثوا بمحتوياته وأتلفوا بعض عبوات الأدوية، واعتدوا على مقيم آسيوي داخله.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أن مركز الشرائع بشرطة مكة المكرمة تلقى بلاغاً من مقيم آسيوي، يفيد بتعرضه لاعتداء مجهولين، اقتحموا المستوصف الذي يعمل ويسكن داخله فجرا، وهددوه بسلاح ناري، وأقدموا على إتلاف بعض عبوات الأدوية والعبث بها، ثم لاذوا بالفرار.
وأضاف الناطق أن تحريات شعبة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن تحديد هويات الجناة، وهم 8 مواطنين في العقد الثاني من العمر، وبعد إلقاء القبض عليهم وسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم والعمل على استكمال إجراءات جمع الاستدلالات الأولية، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص. وفق”أخبار24″.
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