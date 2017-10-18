أعلنت جامعة شقراء توفر عدد من الوظائف العليا الإدارية الشاغرة على المراتب 13 و12 و11.
وذكرت الجامعة أن الوظائف المطلوبة جاءت على النحو التالي:
المرتبة الثالثة عشرة:
مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
المرتبة الثانية عشرة :
مدير عام الإدارة المالية، مدير مكتب مدير الجامعة، مدير عام التخطيط والميزانية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية.
المرتبة الحادية عشرة:
كبير محللي ومصممي نظم، مصمم برامج أول، مهندس مدني مشرف، مهندس كهربائي مشرف، مهندس معماري مشرف، إخصائي مشتريات، مدير وحدة أمن وسلامة.
وأضافت أنها ترغب في شغلها عن طريق النقل، وعلى من يجد الرغبة في النقل إرسال بياناته كافة على إيميل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين dfpa@su.edu.sa في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعلان. وفق”أخبار24″.
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