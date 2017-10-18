افتتح مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني و الدكتورة نوال النصار رئيس لجنة المعرض المصاحب فعالية اليوم العالمي للصيدلي بمشاركه لجنة التثقيف الدوائي والاعلام بمنطقة الرياض و على هامش الفعاليات أقيم معرض توعوي يحتوي على لوحات ومنشورات توعوية توضح دور الصيدلي و إرشادات تضمن الاستخدام الأمثل للدواء.
و عبر الصيدلي ناصر الطليان رئيس قسم الصيدلية أن تنظيم مثل هذه الفعاليات له أكبر الأثر على مستوى الصيادلة، من جهة وعلى المريض متلقي الدواء من جهة أخرى، لنصل للهدف المنشود وضمان صحة الجميع.
في حين أكدت الأخصائية روابي القحطاني مديرة خدمات التمريض بالمستشفى أنهم حرصوا على المشاركة في المعرض لإيمانهم التام بدور التمريض المكمل للصيدلي ، فالتمريض هو حلقة الوصل بين الدواء والمريض في أقسام التنويم.
من جهتها ذكرت الأخصائية نبيه العمري أنهم في قسم التوعية الصحية يدعمون هذه النشاطات وسبق ونظم المستشفى يوم للزهايمر ويوم لسرطان الثدي والقادم أجمل باذن الله.
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