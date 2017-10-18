شاركت الكلية التقنيةبمحافظة الخرج ضمن المبادرة المقامة تحت عنوان «معاً من اجل بيئة جميلة» والتي اطلقتها الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمحافظة الخرج وذلك من خلال اشراك المتدربين والمدربين بزراعة شتلات بالكلية .
وتأتي هذه المشاركة ضمن اسهامات الكلية التقنية في مختلف المجالات والمشاركة المجتمعية والخدمية لما يخدم الصالح العام مع كافة قطاعات الدولة ، وتتمثل أهمية هذه المشاركة لما للشجرة من قيمة وأهمية للمحافظة عليها وإسهاماً في اتساع الرقعة الخضراء في بلادنا وسعياً للتوازن البيئي وتلطيف المناخ الصحراوي وسبل المحافظة عليها.
وأشار عميد الكلية التقنيةبالخرج الاستاذ خالد بن عبيد الحربي ان الهدف من المشاركة هو تحفيز المتدربين ولفت انتباههم إلى الاهتمام بالغطاء النباتي في المحافظة واستشعار الواجب الذي يحتم علی افراد المجتمع كافه زراعة الشجرة والحفاظ عليها .صرح بذلك مدير العلاقات العامة والاعلام بالكلية التقنية أ.عيسى قيراط
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