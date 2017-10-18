التقى معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله الحامد مسئولي الصحف ووسائل الإعلام بمحافظة الخرج، حيث استهل معاليه اللقاء بالترحيب بهم مؤكداً على أهمية دور الإعلام في نقل المعلومة وإيصال الصورة بما يضمن الشفافية وتحقيق أهداف الإعلام من توعية بدور أية مؤسسة حكومية ومن ضمنها الجامعة، منوّها إلى ما اكتسبه الإعلام في القترة الخيرة من وسائل وآليات جعلته مشاركا فاعلاً في أي دور تنموي لأية جهة كونه وسيطاً معاصراً يحقق ذلك التواصل مع المجتمع.
موضحًا في السياق نفسه أن جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز جامعة بلا أسوار تفتح كلياتها ووحداتها في شتى المجالات على المجتمع وتسعى لنقل الممارسات الإيجابية.
ثم أجاب معاليه على بعض الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الإعلاميون.
وفي ختام اللقاء كرم الدكتور الحامد الإعلاميين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية بمحافظة الخرج على ما قدموه من تعاون مثمر وبناء مع الجامعة في الأعوام الماضية.
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