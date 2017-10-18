حقق عمر خربين، محترف نادي الهلال رقماً قياسياً جديداً في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا إذ بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في مباريات الدور نصف النهائي.
وتأهل الهلال للمباراة النهائية بعد أن انتهت مباراة الإياب مع فريق بيروزي بالتعادل بهدفين لكل فريق ليحجز الزعيم مقعده في المباراة النهائية.
ونجح خربين في تسجيل هاتريك في مباراة الذهاب التي انتهت برباعية نظيفة للهلال قبل أن يعود من جديد لتسجيل الهدفين لفريقه في مباراة الإياب.
وتعد تلك المرة الثانية التي يتأهل فيها الهلال للمباراة النهائية في الآسيوية بنظامها الحديث بعد نهائي 2014 والذي كان أمام ويسترن سيدني.
وعادل خربين الرقم التهديفي للاعب البرازيلي هالك نجم شنغهاي الصين حيث يملك كل منهما 9 أهداف.وفق “سبق”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج