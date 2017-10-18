استمرارا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز لمجلس إدارة النادي الأهلي، قدم سموه دعماً مالياً سخياً لسداد عددا من المستحقات المالية الواجبة السداد على النادي خلال الفترة الحالية ومنها رواتب الأجهزة الفنية ولاعبي الفريق الكروي الأول.
وذلك تأكيدا لما التزم به سموه في بيان سابق أكد فيه استمرارية دعمه الكامل للنادي حتى نهاية الموسم.
وأكد سموه أنه لن يجعل النادي يتعرض لأي ضائقة مالية، وكونه حريص على استقرار النادي على كافة الأصعدة للوصول لأفضل النتائج التي تتطلع لها جماهير الأهلي.
من جهته، قدم سمو رئيس النادي الأهلي، الأمير فهد بن خالد شكره الجزيل لسمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكدا أن ما يقوم به سموه أمرا غير مستغرب منه، مثمناً وقفاته الدائمة وحرصه على توفير كافة الإمكانات لاستقرار النادي في مسيرته.وفق “هاتريك”.
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