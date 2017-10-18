هنأ المحترف السوري عمر خربين، مهاجم الهلال، جماهير فريقه بعد الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا.
وكان الهلال قد صعد إلى نهائي البطولة الآسيوية، بعد تعادله اليوم الثلاثاء 2-2 أمام بيروزي في إياب دور نصف النهائي من البطولة، بعد انتصاره ذهاباً 4-صفر.
وقدم اللاعب الدولي عبر “عين اليوم” شكره إلى الجماهير الزرقاء التي دعمت الفريق خلال الفترة الماضية على مستوى مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا والمسابقات المحلية.
واعتبر أن سر تسجيله لـ5 أهداف في شباك بيروزي الإيراني في مواجهتي الذهاب والإياب يعود لتوفيق الله، ومساعدة زملائه، وقال: “الحمد لله على توفيقه، هذا بفضل الله ثم بمساعدة زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري”.
وأكد على أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظر الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا، مشدداً على سعيهم إلى إسعاد الجماهير الزرقاء، وقال: “لا شك بأن أمامنا مرحلة هامة تتطلب التركيز من الجميع ندعو الله أن نوفق بها لإسعاد الجماهير”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج