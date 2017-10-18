تعرض رضيع من ذوي الظروف الخاصة لحروق من الدرجة الأولى في جسده، بعد خطأ ممرضة أثناء الاستحمام، بسكبها ماء حاراً على جسده، في مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، لتتم إحالة الممرضة للتحقيق.
وكشف المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، أن الطفل كان منوماً بقسم الأطفال في المستشفى، وأثناء الرعاية الروتينية تعرض لحروق من الدرجة الأولى؛ نتيجة سكب ممرضة ماء حاراً عليه بدون قصد، حيث أكدت الممرضة أنها كانت تريد تنظيفه.
وأكد الغامدي أن إدارة المستشفى أحالت الممرضة للتحقيق وسيتم محاسبتها وفق الأنظمة، فيما أحيل الطفل للأطباء المتخصصين، وأقروا بأن مدة شفائه أسبوع.وفق “أخبار 24”.
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