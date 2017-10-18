كشف المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، عن أغرب الأسماء التي مرت عليهم وطلب أصحابها تغييرها، موضحاً حقيقة ما نشر عن طلب 60 سعودياً تغيير أسمائهم في أسبوع واحد أغلبهم إناث.
وأوضح الجاسر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن ما ذكر عن طلب 60 سعودياً وسعودية تغيير أسمائهم اجتهاد صحفي، مشيراً إلى أن الرقم ليس معياراً.
وذكر أن من أغرب الأسماء التي مرت عليهم “إسعاف” و”قهوة” للإناث” و”صندوق” للذكور، مبيناً أن طلبات تغيير الأسماء تحدث لأن بعض الأسماء قد تكون غريبة أو غير مقبولة اجتماعياً، وبعض كبار السن يسمون أسماءً يعتقدون أنها جيدة وهي ليست كذلك، مضيفاً أن الإناث يتأثرن بالأمر أكثر من الذكور.
وعن قائمة الأسماء الممنوعة، أكد الجاسر بأنها لم تصدر من الأحوال المدنية وتم نفي ذلك، لكن هناك أسماء لا يتم قبولها لأنها محرمة وصدرت بها فتاوى شرعية، مثل: “عبدالنبي ونبي ونبية وملاك”.
وفق “أخبار 24”.
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