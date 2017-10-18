علق المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، على مقطع الفيديو المنتشر لشخص يحدث طلاباً بأحد الفصول، ويقول لهم: “أحب أبشركم.. من الحين أقولكم تذاكرون ما تذاكرون.. وظايف ما فيه”، ما أثار جدلاً واسعاً.
وأوضح العصيمي في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية”، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي معلومة حول هوية هذا الشخص، مضيفاً أن إدارة التعليم التابعة لها المدرسة هي الأقرب للتعرف على هويته.
وأشار إلى أنه يتمنى ألا يكون هذا الشخص معلماً؛ لأن ما بدر منه مرفوض تربوياً في كل الأحوال فكيف نقبل بمثله في فصل تعليمي، مبيناً أنه في حالة كان معلماً فإنه بقوله هذا أساء لنفسه ولزملائه وما قاله لا يتفق مع مهمته ورسالته وما تقوم به المدارس من أهداف تربوية.
وأكد العصيمي أنه في حال إذا ما ثبت أن الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو معلم أو أحد منسوبي التعليم فسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لأنه أساء استخدام التصوير في المدرسة بطريقة تسيء للطالب والمدرسة والبيئة التعليمية.
وفق “أخبار 24”.
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