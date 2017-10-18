تمكنت شرطة جدة، امس (الثلاثاء)، من ضبط 2 من 4 أشخاص مقنّعين حاولوا السطو على صراف آلي لأحد البنوك فيما لاذ بقيتهم بالفرار بعد صدمهم الدورية.
وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن إحدى دوريات محافظة جدة لاحظت توقف مركبة بلا لوحات مرورية أمام الصراف الآلي، حيث قام المتورطون الأربعة “المقنّعون” بربطه بواسطة سيخ حديدي وسحبه.
وبيّن أن الجناة عند مشاهدتهم للدورية سارعوا بالفرار بعد صدم الدورية الأمنية، التي تابعت الدورية المركبة من خلال التعميم عنهم على كافة الفرق الأمنية.
وأوضح أن الدوريات الأمنية تمكنت من تضييق الخناق على المطلوبين وملاحقتهم على الأقدام بعد تركهم مركبتهم جراء إعطاب أحد إطاراتها واستيقافها بالقوة وضبط شخصين منهم وتحديد هوية شريكيهما.
وقامت شرطة جدة بتفتيش المركبة، حيث عُثر بداخلها على الأدوات التي استُخدمت في الشروع في عملية السرقة، وباشرت الموقع لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
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