كشفت وزارة العمل ما تم بشأن توجيه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمعالجة شكوى أم سورية لم ترَ ابنتها السعودية منذ 26 عامًا، مدعيةً أن إخوتها يمنعونها عنها، فلم تتمكن من رؤيتها.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن فريق الحماية بالحدود الشمالية زار منزل الابنة بعد توجيه أمير المنطقة بذلك، والتقى أخاها، الذي أكد أنه وليها ولا يمانع من زيارة أخته لوالدته في بلدها أو أن تزورها أمها في المملكة، وأن يتحمل كل مصاريف إقامتها.
واشترط الأخ أن يرافق أخته أثناء الزيارة أو خلال لقائها بوالدتها في المملكة، حتى لا يتم استغلال أخته من قِبل أشقاء والدتها أو إخوانها لوالدتها لإنهاء بعض الإجراءات الحكومية، كما أفاد بأن الوالدة لم تتواصل مع ابنتها منذ وقت طويل، عدا الفترة الأخيرة بسبب حاجة عائلة والدتها ماديًا إلى أخته.
يُذكر أن الأم السورية روت قصة فراقها عن ابنتها، في مقطع بثه الفنان فايز المالكي، بعد أن تركتها رضيعة عمرها 3 أشهر وعادت إلى بلدها، ثم قدمت للمملكة لرؤية ابنتها، بعدما تحملت مخاطر الطريق للخروج من سوريا، وأنها حصلت على رقم هاتف ابنتها من امرأة تمكنت من معرفة مكان ابنتها.
وفق “أخبار 24”.
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