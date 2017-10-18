استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بأعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق
بعد ذلك قدموا التهاني والتبريكات لسعادة المحافظ بمناسبة ترقيته للخامسة عشرة وتثبيته محافظاً للخرج ، وقد استمع المحافظ لبعض المطالب والمقترحات من المجلس البلدي في شتى المجالات .
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الماضى يستقبل أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج
الماضى يستقبل أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج .
استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج .
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