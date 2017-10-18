دشنت جمعية زهرة لسرطان الثدي في الخرج حملة ( دقائق تسوى سنين) بمجمع الحديثي مول برامج توعوية بمشاركة جامعة سطام و مستشفى الملك خالد ومركز الامير سلطان و ادارة التعليم بحافظة الخرج وفريق لأجلك الصحي وفريق اضاءات التطوعي .
وأوضحت الاستاذة المنسقة الادارية بالجمعية / منيرة الترفان
من أهداف الجمعية تنفيذ برامج توعوية بسرطان الثدي وتفعيل برامج المسح الشامل في المملكة، وتقديم خدمات متخصصة للمريضات والمتعافيات، ودعم الدراسات العلمية المختصة بسرطان الثدي،وتفعيل البرامج التدريبية لتطوير الكفاءات.
وأشارت إلى أن الجمعية تمكنت خلال العشر سنوات من الوصول لـ مليون مستفيدة من السيدات سنوياً،والتوسع في المنطقة الجغرافية حيث بلغت فروع الجمعية ٦ أفرع، ومساندة أكثر من ٧٦٠ مريضة سنوياً،وتأهيل ٣٦٥ طبيب وطبيبة من المراكز الصحية والأولية التابعة لوزارة الصحة،وتأهيل ١٠٠ مختصين ومختصات بالخدمات الطبية المساندة من جميع أنحاء المملكة،ونشر ثقافة التطوع، وأهمية التطوير المجتمات حيث تم استقطاب ٢٠٠٠٠ ألف متطوع ومتطوعة من ذوي المؤهلات العلمية والشهادات العليا بالاضافة إلى تأهيل ٢٠ أخصائية أشعة المامو جرام.
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