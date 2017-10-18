أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى سبب إصداره قراراً بإعفاء الدكتورة هدى الحمود من منصبها مديرا عاما لبرنامج “فطن” بعد 72 ساعة من تكليفها بعمل المدير العام السابق ناصر العريني.
وقال العيسى، على هامش حفل تدشين مشروع بوابة المستقبل أمس (الاثنين)، إن تكليف الدكتورة هدى كان مؤقتاً ولم يكن على صورة تكليف رئيسي؛ لافتاً إلى أن الوزارة رأت أن الحمود لن تسهم في إنجاح البرنامج فألغي تكليفها على إثر ذلك.
وكانت مصادر قد قالت إن إلغاء قرار تكليف الدكتورة هدى الحمود اتخذ بعدما رُصدت تغريدات مسيئة صدرت عن حسابها في موقع التدوينات المصغرة (تويتر).وفق “أخبار 24”.
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