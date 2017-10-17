أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن تقديم مكافأة قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول لنادي الهلال بعد تأهل النادي، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى نهائي كأس أبطال آسيا.
ووعد رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقديم نصف مليون ريال لكل لاعب بعد تحقيقهم لكأس البطولة، مؤكداً أنه سيكون أول الحاضرين في مباراتي ذهاب النهائي وإيابه.
يشار إلى أن مباراة إياب نصف النهائي انتهت بتعادل الهلال وبيرسبوليس الإيراني بهدفين لكل منهما، وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.وفق “أخبار 24”.
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