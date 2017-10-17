تأهل نادي الهلال السعودي رسميا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم تعادله مع بیرسبولیس الإيراني، بفارق أهداف مباراة الذهاب التي فاز فيها برباعية مقابل لا شيء.
وفاجأ الفريق الإيراني لاعبي الهلال بهدف مبكر في الدقيقة 16، قبل أن يعادل المحترف السوري عمر خريبين للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 30، ليضيف الفريق الإيراني هدفا في الدقيقة 61، ثم يفرض خريبين مرة أخرى التعادل في الدقيقة 71.
ويصعد بذلك الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد 3 سنوات من آخر مرة صعد فيها إلى النهائي عام 2014 وخسره أمام سيدني الأسترالي.وفق “أخبار 24”.
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