توّج سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 1 / 1439 هـ تعليم الأحساء بعد حصوله على المركز الأول في التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة الطائرة والتي يستضيفها تعليم الخرج والمقامة في صالة ثانوية ابن النفيس ..
حيث جمعت تعليم الأحساء وتعليم الخرج وأنتهى اللقاء بفوز تعليم الأحساء بثلاثة أشواط مقابل لاشئ حيث جاءت الأشواط على النحو التالي ( 25 / 11 ) ( 25 / 18 ) ( 25 / 16 ) ..
وبعد نهاية اللقاء كرم مدير التعليم اصحاب المراكز الثلاث الأولى واللجان المنظمة ولجان التحكيم ..
بحضور مشرف عام النشاط الرياضي بوزارة التعليم الأستاذ عبدالعزيز الخريجي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ورئيس شعبة التربية البدنية الأستاذ منصور العبيد ..
وفي ختام الحفل شكر العبدالجبار الإدارات التعليمية المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة الطائرة ، مشيراً سعادته بأننا في إدارة تعليم الخرج نفخر باستضافة المشاركين في التصفيات من مشرفين وطلاب ، وشدد على أهمية ودور الرياضة المدرسية في اشغال الشباب وأبعادهم عن الإنحرافات السلوكية ولما للرياضة فوائد صحية واجتماعية ،وأكد في ختام حديثه على دور التجمعات الرياضية الهادفة والتي توافق رؤية المملكة 2030 في خلق جو التنافس والمحبة والتعارف بين إدارات التعليم المشاركة .
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