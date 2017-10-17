يُعلن تعليم الخرج ممثلاً في قسم نشاط الطالبات عن أسماء الطالبات المتأهلات للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في مسابقة تصميم الألعاب التعليمية لبرنامج (جلوب البيئي) والتي سُتقام بمشيئة الله في تعليم الخرج الشهر القادم .
وأوضحت منسقة برنامج جلوب البيئي ورئيسة قضايا شاغلات الوظائف التعليمية أ. عفاف بنت عبدالله الجمعة أن برنامج جلوب البيئي هو برنامج تعليمي دُولي للبحث العلمي البيئي وتدور فكرة مسابقة (تصميم الألعاب التعليمية ) في أن الطالبة تقوم بتصميم لعبة تتعلق ببروتوكولات برنامج جلوب البيئي وتقدم الطالبة وثيقة تحتوي على فكرة ووصف تصميم اللعبة وكيفية تنفيذها ، وتهدف هذه المسابقة إلى إذكاء روح المنافسة العلمية المبنية على أسس تربوية بين الطالبات وتنمية مهارات تصميم الألعاب التعليمية لدى الطالبات .
وأشارت إلى أن الفائزات في المسابقة على مستوى محافظة الخرج هن :
1/ دانة خالد عاصم القحطاني من متوسطة الهياثم الأولى في لعبة(تعلم مع كيتي) حصلت على المركز الأول .
2/ حصة سعيد القحطاني ومها عايض القحطاني من ثانوية الهياثم الأولى في لعبة(قطرة وفكرة) حققتا المركز الأول .
وبهذه المناسبة قدم مدير التعليم بمحافظة الخرج د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار تهنئته للفائزات وشكره لقائدتي المدرستين المشاركة الثانوية التاسعة ومتوسطة وثانوية الهياثم الأولى وللفريق العامل في البرنامج وأعرب عن سعادته للجهود المبذولة في المسابقة من قٍبل لجان التحكيم ، ومن جانبها قدمت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.سماح بنت مبارك الذيبان شكرها وتقديرها للطالبات الفائزات والمشاركات وكذلك لقائدتي المدرستين ولمعلمات جلوب البيئي وللفريق العامل في البرنامج .
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