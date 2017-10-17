اختتم تعليم الخرج ممثلا بلجنة تحكيم مسابقة تصميم الألعاب التعليمية أمس الأثنين الموافق 26 /1 //1439 هـ في مقر قسم نشاط الطالبات بالإدارة تحكيم مشاركات المرحلة الثانوية (( وبلغ عددالمشاركات 21مشاركة )) على مستوى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالمملكة بحضور رئيسة قسم نشاط الطالبات وعضو اللجنة العلمية أ. أمل الرويبعة ، منسقة برنامج جلوب البيئي ورئيسة اللجنة العلمية أ. عفاف الجمعة ، مساعد مدير العلاقات والإعلام وعضو اللجنة الإعلامية أ.فاطمة العثمان ، مشرفة نشاط الطالبات وعضو اللجنة العلمية أ. غادة الجمعة ، معلمة الحاسب الآلي وعضو اللجنة العلمية هياء المبارك اخصائية تقنيات التعليم وعضو اللجنة العلمية أ.مرام الدوسري ..
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تعليم الخرج يختتم تحكيم مسابقة تصميم الألعاب التعليمية لبرنامج جلوب البيئي
تعليم الخرج يختتم تحكيم مسابقة تصميم الألعاب التعليمية لبرنامج جلوب البيئي
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :
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