في إطار احتفائها باليوم العالمي للبصر واليوم العالمي للعصا البيضاء، نفذت إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بمحافظة الخرج لوحة توعوية تم تركيبها في بهو المبنى الجنوبي للإدارة.
وتتحدث اللوحة عن عشر حقائق حول فقدان البصر عالمياً، من ضمنها أنواع العمى البصري وإحصاءات رقمية عن أعداد ونسب المصابين وبعض الأسباب المؤدية لفقدان البصر جزئياً أو كلياً.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام برامج دمج المكفوفين بتعليق عدة لوحات توعوية عن العوق البصري في أماكن بارزة بالمحافظة.
يذكر أن إدارة التربية الخاصة دعت في وقت سابق جميع المدارس الحكومية والأهلية وعلى رأسها برامج دمج المكفوفين، إلى تفعيل اليومين العالميين للبصر وللعصا البيضاء، بدءاً من يوم الخميس الماضي.
ومن بين البرامج المقرر إقامتها: عقد دورة لمعلمي برامج دمج المكفوفين على اختصارات رموز طريقة برايل ومهارات التوجه والحركة، عقد دورة عن طريقة برايل أيضاً لمعلمي التعليم العام، تفعيل الإذاعة الصباحية وتخصيصها للحديث عن المناسبتين، زيارة الدوائر الحكومية في المحافظة.
يذكر أن اليوم العالمي للبصر يوافق سنوياً ثاني يوم خميس من شهر أكتوبر، فيما يصادف اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم الخامس عشر من أكتوبر من كل عام.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج