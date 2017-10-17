صدر قرار وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة د. عواد بن صالح العواد بتعيين المهندس أحمد بن فهد المزيد رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للثقافة.
والمهندس أحمد المزيد من الخبرات الوطنية المتميزة، فهو خريج الهندسة الصناعية في كلية ميلوواكي في الولايات المتحدة الأمريكية. وحاصل على الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وقد عمل في مناصب قيادية في العديد من الشركات منها: بروكتر أند جامبل، و لوسنت تكنولوجيز، وشركة الاتصالات السعودية، ومؤخراً شركة ثروات القابضة. كما حضر مجموعة من الدورات التنفيذية في جامعة ستانفرد وجامعة هارفرد و كلية MIT وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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