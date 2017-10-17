طلب مشجع اتحادي من المحترف السوري في النادي الأهلي عمر السومة عدم التسجيل في فريقه أثناء مباراتهما التي ستقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
واستوقف المشجع اللاعب للتصوير معه، ثم فاجأه بالطلب بألا يسجل فيهم يوم السبت، ليضحك السومة مؤكدا: “أنا جاي عشان أسجل”، ويضيف: “المهم تكون مباراة حلوة تليق بالدوري السعودي”.
يُذكر أن مباراة الغريمين التقليديين الاتحاد والأهلي ستقام السبت المقبل 21 أكتوبر في ملعب “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري السعودي، حيث يتصدر الأهلي الترتيب الآن بفارق الأهداف عن الهلال الذي في جعبته مباراة مؤجلة. وفق”أخبار24”.
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