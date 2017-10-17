أكد الأرجنتيني إدجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه سيعتمد في معسكر “الأخضر” المقبل، على اللاعبين الذين سيتألقون في الدوري، خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه يحضر المباريات من أجل ذلك.
وقال باوزا، في تصريحات تلفزيونية، امس الاثنين: “أقوم بمتابعة مباريات الدوري، وكنت حاضرًا في مباراتي الشباب والأهلي، والنصر والتعاون.. وهذه المتابعة من أجل اختيار أنسب اللاعبين لارتداء قميص المنتخب”.
وأضاف: “في معسكر جدة الأخير، كان لديّ عدد كبير من اللاعبين، سيتم تقليصهم في المعسكر المقبل، وسينضم فقط اللاعبون الذين يفرضون أنفسهم في الدوري، والفرصة دائمًا للأفضل، وصاحب الأداء المتميز”.
وقد تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشهر الماضي، مع باوزا، بدلًا من فان مارفيك، بسبب عدم متابعة الأخير للمباريات المحلية، وسفره في غالبية الأوقات خارج المملكة.
وقاد باوزا المنتخب السعودي، في مباراتين وديتين، خلال الشهر الجاري، أمام جامايكا وغانا، حيث فاز في الأولى 5-2، وخسر في الثانية 3-0. وفق”أخبار24″.
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