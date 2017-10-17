اهتمت الصحف البرازيلية المختلفة بحرمان النصر من الحصول على الترخيص اللازم لمشاركته في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.
وقالت صحيفة “terra” إن الفريق السعودي دفع ثمن مماطلته في دفع حقوق نادي فلامنجو البرازيلي من وراء بيع مهاجمه هيرناني.
وقالت الصحيفة إن فلامنجو كان يستحق مبلغ 3 ملايين يورو نهاية سبتمبر الماضي إلا أن الأموال لم تحوّل حتى الآن لخزانة النادي البرازيلي.
ونقلت الصحيفة تصريحات لمدير النادي البرازيلي أبدى فيها ثقته التامة من حصول ناديه على الأموال المستحقة .
وكان هيرناني قد انضم للنصر صيف 2014 لكن اللاعب لم يقدم شيئًا علمًا بأن النصر لم يقم بسداد الدفعة الأخيرة من مستحقات النادي والبالغة 2 مليون يورو.
ولجأ فلامنجو البرازيلي للفيفا للحصول على مستحقاته حيث حكمت محكمة الكأس الرياضية بحصوله على مستحقاته إضافة لغرامات التأخير .
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