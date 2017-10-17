أكد مصدر اتحادي لـ«عكاظ» أن ناديه ليس مهددا بالهبوط، في ظل حرص الإدارة الحالية على الإيفاء بالالتزامات المالية المطلوبة على النادي، وفق الجدولة التي تمت من أصحاب تلك الحقوق من أجل العمل على تسليمهم حقوقهم المالية وفق الجدولة التي تمت قبل الإدارة السابقة، مبينا أن إدارة حمد الصنيع فتحت خطوط اتصال مع محاميّ مسبقا، موضحا أن قضيتي المدرب بيتوركا واللاعب الغاني مونتاري لن تسهما في الوقت الحالي في فرض أية عقوبة انضباطية على النادي، مشيرا إلى أن فريق المحاماة المخول بمتابعة قضايا النادي الخارجية حرص على تقديم طلبي استئناف ضد الأحكام التي صدرت لصالح المدرب بيتوركا واللاعب مونتاري، وبذلك أصبحت «منظورة» لدى المحاكم الدولية.
وطمأن المصدر ذاته أنصار العميد بأن ناديهم سيتجاوز الأزمات في المرحلة القادمة، في ظل الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي من قبل الهيئة العامة للرياضة، متمنيا من جميع الاتحاديين الوقوف مع النادي من أجل عودة الاستقرار للعميد.
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