شدد المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، على صعوبة مواجهة بيروزي الإيراني اليوم الثلاثاء على ملعب السلطان قابوس في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا رغم فوز الفريق برباعية نظيفة في لقاء الذهاب.
وبدأ دياز حديثه عن المباراة بشكر الشعب العماني، على حفاوة استقبالهم للاعبين فور وصولهم إلى مسقط.
وأوضح المدرب الأرجنتيني أن التأهل لم يحسم بعد، مؤكداً رغبة اللاعبين بالفوز، واستعدادهم لخوض المباراة من جميع الجوانب.
وأضاف: “أجرينا معسكراً إعدادياً في أبوظبي للاستعداد بشكل جيد لخوض المواجهة، قدمنا مباراة مميزة ذهابا رغم النقص الذي حدث للفريق في الشوط الثاني”.
وأشار: “لدينا الرغبة في دخول مواجهة اليوم بعزيمة وإصرار لقاء الذهاب”.
وواصل: “بيروزي فريق قوي جداً ونسعى للخروج من لقاء اليوم بنتيجة مميزة، الهلال دائماً يعتمد على روح الفريق، وغياب أي لاعب لن يكون مؤثراً فلدينا البديل الجاهز وأثبتنا ذلك في المواجهات السابقة”.
وأردف: “غياب أي لاعب في بيروزي لايعنينا مستعدون لخوض المواجهة وحسم بطاقة التأهل”.
واختتم دياز تصريحاته: “الفريق لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين، والمميزين الذين يملكون فكر عال وسيخوضون المباراة من أجل تحقيق نتيجة مميزة”. وفق”أخبار24″.
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