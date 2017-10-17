قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد عدم التقدم باسئناف ضد قرار لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بعدم منح الرخصة بعد دراسة اللجنة القانونية بالنادي لحيثيات الرفض وجدت بأنه لا جدوى من التقدم بطلب الاستئناف لانتهاء المدة المحددة لاستكمال المعايير المطلوبة المالية والإدارية.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد بأنه سوف يعمل خلال المرحلة المقبلة على إعادة تهيئة كافة الملفات بالنادي على أسس سليمة بالشكل الذي يضمن عدم التعرض لمثل هذه المواقف مستقبلا.
وكانت الأمور المالية السبب الأبرز في ذلك، لوجود عدد من الإلتزامات التي لم تحل على نادي الاتحاد ولكثير من الأندية التي يحق لها المشاركة في النسخة المقبلة آسيويا، ومن تلك الأندية النصر والرائد. وفق”أخبار24″.
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