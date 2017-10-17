كشف نزيه النصر رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التفاصيل الخاصة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية موسم 2017-2018.
وتخصص جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير فيصل للدرجة الأولى، للموسم الرياضي الجاري.
وقال نزيه النصر، إن جائزة المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى صياغة مفهوم جديد ومبادرات موجهة للجمهور، مما يساعد على خلق حالة تنافسية بين الأندية.
وتابع عضو الاتحاد السعودي، أنه تم دراسة طبيعة أداء الأندية المبادرات التي تم تنفيذها وقياس مدى تأثريها على الجمهور، قبل بدء عملية الخصخصة. وفق”أخبار24″.
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