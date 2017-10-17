طالبت عضوة بمجلس الشورى بوضع قائمة بأسماء الشخصيات المسيئة للمملكة في وسائل الإعلام، وتحديث هذه القائمة باستمرار، فيما أشار عضو آخر لافتقار وزراة الثقافة والإعلام لاستراتيجية واضحة للإعلام الخارجي.
وكانت عضوة الشورى الدكتورة جواهر العنزي طالبت أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/1437هـ، برصد المسيئين للمملكة عبر وسائل الإعلام في قائمة خاصة وتحديثها بصورة مستمرة.
وانتقد عضو المجلس الدكتور منصور الكريدس عدم وجود استراتيجية لدى الوزارة خاصة للإعلام الخارجي، رغم وجود مبادرات بهذا الخصوص، فيما أشار العضو الدكتور سلطان آل فارح إلى وجود بعض البرامج الرياضية في العديد من القنوات الخاصة تعمل على إذكاء روح التعصب الرياضي، الذي لا يخدم الإعلام السعودي. وفق”أخبار24″.
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