أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إخراج طفل من حافلة مدرسية بعد نسيانه محبوساً بداخلها من السادسة صباحاً حتى العاشرة صباحاً.
وبدا في المقطع عددٌ من الأشخاص وهم يُخرجون الطفل الذي بدا عليه الإرهاق والتعب من نافذة الحافلة، بعدما تعذر فتح بابه لعدم وجود السائق الذي غادر دون أن يتأكد من خلو الحافلة من جميع الأطفال.
وذكرت مصادر أن أحد المواطنين قام بكسر نافذة الحافلة بمطرقة، بعدما قام المتواجدون بالاتصال بالسائق دون أن يرد على اتصالاتهم، فيما لم تُشر المصادر إلى وقت حدوث الواقعة أو في أي مناطق المملكة.
من جانبهم، دعا مغردون لضرورة محاسبة مديرة الروضة ومشرفة الحافلة والسائق، حيث إنهم هم المسؤولون على سلامة الأطفال، واصفين ما حدث بالإهمال الذي يتكرر بين الحين والآخر.
واستدعى المغردون قصة الطفل نواف السلمى (8 أعوام) من جدة، الذي كان قد توفي قبل نحو عام ونصف، مختنقاً بعدما نسيه سائق الحافلة المدرسية بداخلها لمدة 6 ساعات. وفق”أخبار24″.
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