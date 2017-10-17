نجحت شرطة محافظة جدة في الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، تورطوا في سلسة سرقات لنحو 15 صيدلية في عدة مناطق بالمحافظة، وسلب ما يقدر بنحو 270 ألف ريال منها.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه فور ورود بلاغات متعددة حول عمليات سرقة للصيدليات بنفس الأسلوب بإحداث فتحة في الجدار الخلفي للصيدلية وسرقة الخزن بداخلها، تم تشكيل فرق بحثية، واتخاذ جُملة من الإجراءات؛ أسفرت عن تحديد هوية الجناة وضبطهم.
وأوضح أن الجناة وعددهم ثمانية من جنسيات مختلفة أغلبهم مخالف لنظام الإقامة، مشيرا إلى أنه بتفتيش مركباتهم وسكنهم تم العثور على الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الحوادث وضبط مبالغ مالية، ومنتجات تعود للصيدليات.
ولفت إلى أنه بسماع أقوالهم أقروا بتلك السرقات، وتم إيقافهم بمركز الشرطة المختص، تمهيدا لإحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة. وفق”أخبار24″.
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